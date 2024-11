Za vikend sunčano, od naredne sedmice oblačno i kiša

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana u Bosni su povremeno i ponegdje moguće slabe padavine. U nižim područjima slaba kiša ili rosulja, a u višim slab snijeg. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 2 do 8, na jugu od 10 do 15 stepeni.

U subotu, 16.novembra, pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlima i uz riječne tokove prije podne magla ili niska naoblaka. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 16 stepeni.

U nedjelju sunčano

U nedjelju, 17. novembra, pretežno sunčano vrijeme. Prijepodne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Jače naoblačenje sa juga tokom noći. Vjetar slab na sjeveru zemlje sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

Naoblačenje od ponedjeljka

U ponedjeljak, 18.novembra, pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana u Bosni povremeno sa slabom kišom. Vjetar slab u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni, a u ostaku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni.

U utorak, 19.novembra, pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje poslijepodne. Kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim, djelimično centralnim i jugoistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. U kasnim večernjim satima očekuju se jaki udari juga. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 16 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.