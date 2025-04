Evo kakvo je jutros stanje na cestama u BiH

Povoljni uvjeti za vožnju i pojačana frekvencija vozila je posebno u blizini većih gradskih centara karakterišu ovoga jutra saobraćajnu situaciju u BiH.

- Vikend je pred nama, pa nas danas očekuje znatno frekventniji saobraćaj, nego što to bude ostalim danima u radnom dijelu sedmice. Vozači se savjetuju da, bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila – poručuju iz BIHAMK-a jutros.

Sanacija klizišta

Zbog sanacije klizišta na dionici autoceste A-1 Tarčin-Lepenica za saobraćaj su zatvorene tunelske cijevi tunela Vis, 25. novembar i Grab, a saobraća se dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje zbog oštećenja kolovoza još uvijek je obustavljen saobraćaj.

Zbog aktivnog klizišta, u prekidu je saobraćanje na regionalnim putevima Vrbaška-Mrakovica (u reonu kamenoloma Vučijak) i Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Radovi su aktuelni i na autocesti A-1 Visoko-Podlugovi, kao i na magistralnim putevima: Polje-Kaćuni (u naselju Kaćuni), Sarajevo-Pale, Gnojnice-Nevesinje (Dračevice), Lepenica-Han Ploča, Jablanica-Mostar (Donja Jablanica i obilaznica kroz Mostar) i Hadžići-Sarajevo.

Na dionici magistralnog puta M-17 Maglaj-Kosova, zbog sanacionih radova saobraća se usporeno. Zbog toga na mjestima gdje je vožnja usporena brzo dolazi do formiranja kolona što stvara nervozu i produžava vrijeme putovanja. Budite strpljivi i usporite i u zonama radova.

Na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača, zbog oštećenja mosta, vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima putnička vozila, ne čekaju duže od 30 minuta.

Zbog oštećenja mosta granični prijelaz Brčko mogu koristiti samo pješaci.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.

Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

Danas od 19:00 do 06:00 sati, zbog obavljanja redovnog godišnjeg servisa tunela Oštrik i Vukov Gaj, doći će do zatvaranja dionica A-1 Sarajevo zapad-Sarajevo sjever, kao i ulaza na autocestu od ulica Safeta Zajke-Briješće-Butile-Sarajevo zapad. Na autocestu prema Zenici uključivat će se na NM Sarajevo Zapad, a iz Sarajeva idete magistralom preko Vogošće na NM Sarajevo sjever.