Ekspert Hadžidedić: Oprostite što ću ovo reći, Konaković je idiot

Ekspert za međunarodne odnose Zlatko Hadžidedić komentirao je izjave koje je na pres konferenciji dao Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, a na kojoj je govorio o okolnostima u vezi s otkazivanjem Evropske konferencije rabina (CER) u Sarajevu.

Konaković je, između ostalog, osudio genocid u Gazi, te je rekao i da se Konferencija trebala održati, te da su institucije BiH trebale biti više uključene.

Laži i bezočna opravdavanja ministra Konakovića su iritirala opću, ali i stručnu javnost. - Čujete li šta je on rekao. Oprostite što ću ovu riječ upotrijebiti, kakav je to idiot, koji govori da su jednostavno trebale biti institucije uključene, a on je na čelu institucije koja se bavi vanjskom politikom i koja je prva trebala o tome da odlučuje i da zna.