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N1 INTERVJU

Ekspert Hadžidedić: Oprostite što ću ovo reći, Konaković je idiot

Laži i bezočna opravdavanja ministra Konakovića iritirala opću, ali i stručnu javnost

Hadžidedić: Oštro kritikovao Konakovića. Anadolija / Fena

E. Ć. / N1

14.6.2025

Ekspert za međunarodne odnose Zlatko Hadžidedić komentirao je izjave koje je na pres konferenciji dao Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, a na kojoj je govorio o okolnostima u vezi s otkazivanjem Evropske konferencije rabina (CER) u Sarajevu.

Konaković je, između ostalog, osudio genocid u Gazi, te je rekao i da se Konferencija trebala održati, te da su institucije BiH trebale biti više uključene.

Laži i bezočna opravdavanja ministra Konakovića su iritirala opću, ali i stručnu javnost.

- Čujete li šta je on rekao. Oprostite što ću ovu riječ upotrijebiti, kakav je to idiot, koji govori da su jednostavno trebale biti institucije uključene, a on je na čelu institucije koja se bavi vanjskom politikom i koja je prva trebala o tome da odlučuje i da zna.

Ako nije bio, onda priznaj, da nije za taj posao kvalificiran. Nek' odmah podnese ostavku nakon te izjave - bio je odgovor Hadžidedića u emisiji N1.  

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# ZLATKO HADŽIDEDIĆ
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
# EVROPSKA KONFERENCIJA RABINA
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