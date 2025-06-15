Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VREMENSKA PROGNOZA

Danas i do 35 stepeni, a već sutra mogući kiša i pljuskovi

Očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada

U Hercegovini toplije. Avaz

N. Aj.

15.6.2025

U Bosni i Hercegovini se danas očekuje postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stepeni.

Sutra se ipak očekuje povećanje oblačnosti sa zapada koje će tokom noći na utorak uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu, prenosi FHMZ.


# SUNCE
# VRIJEME
# KIŠA
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.