Danas i do 35 stepeni, a već sutra mogući kiša i pljuskovi

U Bosni i Hercegovini se danas očekuje postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stepeni.

Sutra se ipak očekuje povećanje oblačnosti sa zapada koje će tokom noći na utorak uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu, prenosi FHMZ.



