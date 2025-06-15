Ogromne kolone na graničnim prijelazima, evo na kojima

Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnim cestama, a naročito na putnom pravcu M-17, Sarajevo-Mostar (na ulazu u Konjic i Mostar). Moguća su kraća čekanja na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi. Visoke dnevne temperature mogu utjecati na koncentraciju vozača, ali i ostalih učesnika u saobraćaju.

- Savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa - saopćeno je iz BIHMK-a.

Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bosanska Gradiška, Bosanski Brod, Orašje, Osoje, Prisika, Ivanica, Zupci i Doljani. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog oštećenja mosta granični prelaz Brčko mogu koristiti samo pješaci.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, kao i na magistralnim putevima: Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).