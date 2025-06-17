Dodik opet napustio državu: Otputovao u Rusiju sa suprugom

Predsjednik RS Milorad Dodik stigao je večeras u Sankt Peterburg na aerodrom Pulkovo, što znači da je opet napustio državu uprkos centralnoj potjernici za njim.

On će sutra učestvovati na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.

U Rusiju je, sudeći prema fotografijama, stigla i Dodikova supruga.

Dodik je istakao da je učešće na forumu prilika za jačanje kontakata kako sa Ruskom Federacijom, tako i sa drugim prijateljskim zemljama.