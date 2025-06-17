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SANKT PETERBURG

Dodik opet napustio državu: Otputovao u Rusiju sa suprugom

Sutra će učestvovati na Međunarodnom ekonomskom forumu

Dodil sa suprugom u Rusiji. Mreža X

N. Aj.

17.6.2025

Predsjednik RS Milorad Dodik stigao je večeras u Sankt Peterburg na aerodrom Pulkovo, što znači da je opet napustio državu uprkos centralnoj potjernici za njim.

On će sutra učestvovati na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.

U Rusiju je, sudeći prema fotografijama, stigla i Dodikova supruga.

Dodik je istakao da je učešće na forumu prilika za jačanje kontakata kako sa Ruskom Federacijom, tako i sa drugim prijateljskim zemljama.

- Drago mi je što sam ponovo u Sankt Peterburgu, i u Rusiji, i što ponovo učestvujem na ekonomskom forumu. Ovo je globalni događaj, koji se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Ruske Federacije.

Veoma smo ponosni što možemo da zovemo Rusiju našim prijateljem. Pravoslavlje je ono što nas spaja, Srbi i Rusi su ponosni na svoju zajedničku istoriju - naveo je Dodik na mreži X.

Na aerodromu ga je dočekao član Vlade i predsjednik Komiteta za vanjske poslove Sankt Peterburga Grigorev Evgenij Dmitrijevič.

U delegaciji s Dodikom su još ministri Željko Budimir, Denis Šulić, Alen Šeranić kao i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara Staša Košarac.

# RUSIJA
# MILORAD DODIK
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