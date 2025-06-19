Evo kakvo će danas biti vrijeme u BiH

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu, razvojem oblačnosti pljuskovi sa grmljavinom su mogući u Hercegovini, jugozapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne.

Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stepeni.