Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VJETAR SLAB

Evo kakvo će danas biti vrijeme u BiH

U drugom dijelu, razvojem oblačnosti pljuskovi sa grmljavinom su mogući u Hercegovini, jugozapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.. Avaz

A. O.

19.6.2025

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu, razvojem oblačnosti pljuskovi sa grmljavinom su mogući u Hercegovini, jugozapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne.

Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stepeni.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.