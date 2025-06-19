Stanje na cestama u BiH: Evo na kojim dionicama se izvode radovi

Na bosanskohercegovačkim cestama saobraća po suhom kolovozu, bez većih smetnji ili otežanog saobraćaja. Izuzetak mogu biti dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraća usporeno uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

- Izdvajamo radove na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, kao i na magistralnim putevima: Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ - navode iz BIHAMK-a.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup), poručuju iz BIHAMK-a.

Na graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali trenunto zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog oštećenja mosta granični prijelaz Brčko mogu koristiti samo pješaci.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).