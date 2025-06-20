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IZVJEŠTAJ BIHAMK-A

Evo kakvo je jutros stanje na putevima u BiH

Posebno pojačan intenzitet vozila očekujemo u poslijepodnevnim satima, navode iz BIHAMK-a

Pojačan promet vozila. Avaz

A. O.

20.6.2025

Posljednji radni dan u ovoj sedmici donosi i nešto frekventniji saobraćaj na svim važnijim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini.

- Posebno pojačan intenzitet vozila očekujemo u poslijepodnevnim satima, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da izbjegavaju rizična preticanja. Obratite pažnju na pješake, bicikliste i motocikliste – navode iz BIHAMK-a.

Obustava saobraćaja

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup), poručuju iz BIHAMK-a.

Radovi na putu

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, kao i na magistralnim putevima: Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

# RADOVI
# STANJE NA PUTEVIMA
# BIHAMK
# SARAJEVO
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