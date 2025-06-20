Čović: Rekonstrukcija Vijeća ministara BiH nije realna

U Mostaru je danas održana sjednica Predsjedništva HNS-a BiH na kojoj je, kako je to novinarima rekao predsjednik HNS-a i lider HDZ BiH Dragan Čović raspravljano o aktuelnom političkom trenutku, kao i produženju rada predsjednika Glavnog vijeća te o inicijativama upotrebe hrvatskog jezika u institucijama BiH.

- U jednoj dinamičnoj raspravi, kako to u jeste na sjednicama Predsjedništva HNS-a raspravili smo ove tačke i sredinom narednog mjeseca imat ćemo novu sjednicu na kojoj ćemo imati još neke tačke i dinamozirati ih u skladu s aktuelnim trenutkom - kazao je Čović.

Upitan o inicijativi Evropske pučke stranke oko toga da se, eventualno, razgovara sa strankama članicama i znači li to novu kompoziciju vlasti uključujući SDA, Čović je rekao da to nema veze s kompozicijom vlasti u BiH.

- EPP je još na predzadnjem zasjedanju u Crnoj Gori tražila da se još je dom pokušaju okupiti sve stranke, članice EPP - a i u tom kontekstu i SDA. Ovih dana su na jednoj razini održani sastanci s ciljem analiziranja jednog dokumenta koji smo potpisali još 2014.godine,da vidimo je li aktuelan, treba li ga oplemeniti. Dogovor je bio da ga svaka stranka analizira, pa da vidimo kako dalje - rekao je Čović.

Naveo je da je sjednica Doma naroda zakazana za 26.juni te da je juler imao telefonski razgovor s dužnosnicima Evropske unije.

- Dogovorili smo da kroz razgovore koje sam obavio u Banjoj Luci ovih dana i U Sarajevu pokušamo stvoriti ambijent da dva evropska zakona budu usvojena, s obzirom na to da nismo imali dovoljno ruku naprošloj sjednici, jer je, upravo, opozicija iz Republike Srpske koja je naglašavala svoje evropske gabarite je bila protiv tih zakona. Jer su predstavnici HDZ-a BiH predlagači, odnosno Vijeća ministara BiH. Međutim, kad je predstavnik Trojke bio predlagač Zakona o sudu u Zastupničkom domu, uvjetno drugačijeg zakona, opet su ga srušili. Stoga sam tražio razgovore s kolegama i očekujem da ćemo do ponedjeljka imati stav o tome imamo li suglasje da ta dva zakona, zakon o Sudu i zakon o VSTV-u ide na iduću sjednicu Doma naroda i Zastupničkog doma - rekao je Čović.

U suprotnom, naglasio je, ako se to ne desi, onda ćemo imati zatišje i Bosna i Hercegovina će, rekao je, biti na istom mjestu, bez bilo kakvog pomaka.

- Nadam se da ćemo malo drugačije gledati realan aktuelni politički trenutak i u kontekstu geopolitičkih prilika i d a ćemo shvatiti da naš euroatlanstki put nema alternativu - podvukao je on.

Ocijenio je i da je Zakon o Vijeću ministara BiH protuustavan do kraja,jer se, kazao je, pokušava promijeniti infrastruktura odlučivanja na razini BiH, na način da bi neko u ime izvršne vlasti trebao donositi odluke, predlagati imenovanja i slično.

- Naravno da taj zakon ne može proći i tako će završiti - naveo je.

Naglasio je i da rekonstrukcija Vijeća ministara BiH, uopće, nije realna kao mogućnost.

- Nema nikakve mogućnosti za to. Nekim kolegama smo dali šansu, postavili smo praktično dogovor, da ovaj euroatlanstki put zaštitimo, da zaštitimo jednakopravnost tri naroda, znači, da usvojimo minimum izmjena Izbornog zakona koji bi regulirao izbor članova Predsjedništva, konkretno, hrvatskog člana Predsjedništva BiH i naravno da sve to radimo u miru i stabilnosti. Dogovor je napravljen, krenuli smo, a onda smo vidjeli da ima previše nadmudrivanja oko tih pojedinačnih stranaka, tako dane vjerujem da se bilo šta može napraviti kada je u pitanju rekonstrukcija Vijeća ministara sukladno Ustavu, sve druge mogućnosti otpadaju kao takve - iznio je Čović.

Novinarima je potvrdio da će nakon sastanka imati radni ručak s visokim predstavnikom u BiH, Kristijanom Šmitomte te je kazao kako se nada "da će on prepustiti institucijama BiH, kakve god jesu da donose odluke i nužna rješenja".

Inače, Šmit je prethodno imao sastanak s predsjednikom Gradskog vijeća Mostara, Đanijem Rahimićem.