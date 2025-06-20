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MOSTAR

Cvitanović i Šmit razgovarali o Izbornom zakonu BiH

Tokom sastanka u prostorijama OHR-a razgovarali su i o aktuelnom političkom stanju i blokiranim procesima na nivou Bosne i Hercegovine

Šmit i Cvitanović. HDZ 1990

S. S.

20.6.2025

Predsjednik HDZ-a 1990 i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Ilija Cvitanović u Mostaru se danas sastao s visokim predstavnikom u BiH Kristijan Šmit.

Tokom sastanka u prostorijama OHR-a razgovarali su o aktuelnom političkom stanju i blokiranim procesima na nivou Bosne i Hercegovine. Također su razgovarali o izmjenama Izbornog zakona i primjeni novih tehnologija za naredne izbore u Bosni i Hercegovini.

Usaglasili su stavove da evropski put Bosne i Hercegovine nema alternativu, te da će nastaviti kroz političke programe intenzivnije raditi na deblokadi institucija i procesa koji vode našu zemlju ka EU.

# ILIJA CVITANOVIĆ
# CHRISTIAN SCHMIDT
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