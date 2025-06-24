Ljekar Faruk Gutić: Plašim se izdaje

Ime i prezime: Faruk Gutić.
Datum i mjesto rođenja: Tuzla, 22. decembar 1997.
Šta prvo uradite kad se probudite: Otvorim oči.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Medicinski tehničar.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Pomoćni radnik u radioni.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Stetoskop.
Najdraža pjesma: Eminem, „Mockingbird“.
Šta gledate na televiziji: Sport.
Šta Vas nervira: Gužve i nepoštovanje.
Najdraži grad: Tuzla.
Najbolji poklon koji ste dobili: Harmonika.
Čega se plašite: Izdaje.
S kim najradije pijete kafu: Radnim kolegama i prijateljima.
Omiljena društvena mreža: Linkedin.
Najdraža boja: Zelena.
Ko Vam je uzor: Prof. dr. sc. Milomir Ninković, doktor Kenan Arnautović, Denzel Vašington (Washington), Eminem, Ajrton Sena (Ayrton Senna).
Najdraži pisac: Dario Džamonja.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavio sve ratove.
Omiljeni muzičar ili bend: Džoni Štulić, Eminem, Indexi.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: Daniel Kahneman, „Thinking, Fast and Slow“
Tim za koji navijate: Barcelona.
Omiljena narodna izreka: Acta non verba.
Koje pitanje najviše mrzite: Koliko je jos vremena ostalo?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Mali princ, Sherlock Holmes.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Gabon.