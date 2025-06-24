Ljekar Faruk Gutić: Plašim se izdaje

Ime i prezime: Faruk Gutić.

Datum i mjesto rođenja: Tuzla, 22. decembar 1997.

Šta prvo uradite kad se probudite: Otvorim oči.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Medicinski tehničar.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Pomoćni radnik u radioni.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Stetoskop.

Najdraža pjesma: Eminem, „Mockingbird“.

Šta gledate na televiziji: Sport.

Šta Vas nervira: Gužve i nepoštovanje.

Najdraži grad: Tuzla.

Najbolji poklon koji ste dobili: Harmonika.

Čega se plašite: Izdaje.

S kim najradije pijete kafu: Radnim kolegama i prijateljima.

Omiljena društvena mreža: Linkedin.

Najdraža boja: Zelena.

Ko Vam je uzor: Prof. dr. sc. Milomir Ninković, doktor Kenan Arnautović, Denzel Vašington (Washington), Eminem, Ajrton Sena (Ayrton Senna).

Najdraži pisac: Dario Džamonja.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavio sve ratove.

Omiljeni muzičar ili bend: Džoni Štulić, Eminem, Indexi.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: Daniel Kahneman, „Thinking, Fast and Slow“

Tim za koji navijate: Barcelona.

Omiljena narodna izreka: Acta non verba.

Koje pitanje najviše mrzite: Koliko je jos vremena ostalo?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Mali princ, Sherlock Holmes.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Gabon.