Nikšić sa Zukorlićem: Razgovarano o jačanju saradnje

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić danas se u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu susreo sa ministrom u Vladi Republike Srbije zaduženim za oblast pomirenja, regionalne saradnje i društvene stabilnosti Usamom Zukorlićem, koji boravi u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini.

Sastanku je prisustvovao i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar.

Razmjena iskustava

Tokom susreta razgovarano je o temama od zajedničkog interesa, uključujući jačanje međusobne saradnje, te inicijative usmjerene na podršku unapređenju položaja svih građana. Poseban akcenat stavljen je na jačanje komunikacije, razmjenu iskustava, te podršku projektima koji doprinose povezivanju i razvoju.

Aktuelizirano je i pitanje formaliziranja međuinstitucionalne saradnje u oblasti jačanja kulturno-historijskih veza, s posebnim naglaskom na tradicionalno dobre veze između Bosne i Hercegovine i regije Sandžak. Sagovornici su se usaglasili da u ovoj oblasti postoji značajan prostor za unapređenje međusobne komunikacije i razvoj novih inicijativa koje mogu doprinijeti ukupnom napretku i kvalitetu života građana u obje zemlje.

Infrastrukturni projekti

Tokom susreta sagovornici su razgovorali i o mogućnostima realizacije infrastrukturnih projekata koji su od obostranog značaja.

Ocijenjeno je da postoji zajednički interes da se svi procesi koji mogu unaprijediti svakodnevni život građana, olakšati protok ljudi i roba, te poboljšati komunikacije, podrže i provode u okviru međusobne saradnje.

Premijer Nikšić zahvalio je ministru Zukorliću na posjeti, ističući važnost otvorenog dijaloga i međusobnog uvažavanja s ciljem ostvarivanja rezultata na obostranu korist.

Ministar Zukorlić izrazio je zadovoljstvo susretom i naglasio spremnost za nastavak saradnje kroz institucionalne kanale i zajedničke inicijative.