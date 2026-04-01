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PLASMAN ZMAJEVA

Usame Zukorlić: Slavilo se i u Beogradu

Plasman Zmajeva izazvao je oduševljenje ne samo u Bosni i Hercegovini, već i van njenih granica

Usame Zukorlić. SPP

M. Až.

1.4.2026

Fudbaleri Bosne i Hercegovine su nakon dramatične penal-drame savladali Italiju u finalu baraža i osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Plasman Zmajeva izazvao je oduševljenje ne samo u Bosni i Hercegovini, već i van njenih granica.

Predsjednik Stranke pravde i pomirenja i ministar iz Srbije Usame Zukorlić oglasio se na Instagramu s porukom: „Slavilo se i u Beogradu.“

# ZMAJEVI
# BIH
# USAME ZUKORLIĆ
# BEOGRAD
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