Usame Zukorlić: Slavilo se i u Beogradu

Fudbaleri Bosne i Hercegovine su nakon dramatične penal-drame savladali Italiju u finalu baraža i osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Plasman Zmajeva izazvao je oduševljenje ne samo u Bosni i Hercegovini, već i van njenih granica.

Predsjednik Stranke pravde i pomirenja i ministar iz Srbije Usame Zukorlić oglasio se na Instagramu s porukom: „Slavilo se i u Beogradu.“