Mostar: Ovisnost o drogama se ne može prisilno liječiti

U Mostaru je danas u organizaciji MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona i Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Mostar obilježen Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonitog prometa drogama.

Tako su organizirane brojne aktivnosti usmjerene na jačanje svijesti o opasnostima zloupotrebe droga i važnosti prevencije.

Porast zloupotrebe

Ministar MUP-a HNK, Marijo Marić u izjavi za medije je naglasio da se, nažalost, bilježi trend porasta zloupotrebe i nezakonitog prometa drogama.

- Što se tiče našeg MUP-a zabilježili smo porast od 150 posto otkrivenih i rasvjetljenih kaznenih djela i moram kazati da je to značajnim dijelom zbog pro aktivnog rada policije. Ali, ovdje se radi o jednom tržištu, moram ga tako nazvati, koji je diktiran uvjetima ponude i potražnje opojnih droga - rekao je Marić.

Ukazao je na to da se dobna granica eksperimentiranja sa opojnim drogama, pa i razvijanje ovisnosti snižava.

- Iz perspektive policije moram reći da se radi o obračunu s kriminogenim skupinama koje ovdje rade, ali iz perspektive tih skupina, zapravo, ukoliko njih napadate, onda napadate i jedan vrlo razvijen i unosan posao - podvukao je Marić.

Kada je riječ o vrsti droga koje su predmet policijske zaplijene, Marić je rekao da se, praktično bilježe sve vrste.

Naveo je i kako uporno propagira i zagovara strožiju kaznenu politiku.

- Mislim da bi to bio efikasan mehanizam odvraćanja od činjenja ovih kaznenih djela. Nerijetko svjedočimo da se za slučajeve posjedovanja izrekne uvjetna osuda koja sama po sebi, možda, jeste primjerena, ali kod ponavljanja izvršenja ovog kaznenog djela, sudovi su opet skloni davati uvjetne osude - rekao je Marić.

Dr. Siniša Skočibušić, direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, koji je danas govorio i ispred Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Mostar podsjetio je na to da ova ustanova radi već 26 godina.

Naveo je da je ovisnost o drogama ozbiljna psihička bolest, definirana kao hronična recidivirajuća.

- Želimo učiniti da naše mlade generacije manje ulaze u svijet droge. Zbog toga pozdravljam i zahvaljujem MUP-u da zajednički organiziramo ovaj događaj, jer ova borba je prije svega multisektorska, ne samo zdravstva i policije, već i drugih aspekata u društvu. Činjenica da se mi danas susrećemo s drogom i u našem gradu i u zemlji je samo odraz jednog globalnog svijeta - rekao je dr. Skočibušić.

130 pacijenata

Naveo je da Centar zbrinjava oko 130 pacijenata mjesečno.

- U cijelom našem radu, moramo uključiti i obitelji i socijalne radnike i cijelu zajednicu, jer ovaj problem je multidisciplinaran i samo kao takav može se rješavati-dodao je on.

U Centar se 95 posto pacijenata javlja samoinicijativno iz razloga što su, kako je rekao, u svom ovisničkom životu prošli razne faze i znaju da je to faza kada u konačnici moraju potražiti pomoć.

- S druge strane, kada Sud dodijeljuje mjeru prisilnog liječenja, to ne bude uspješno. Jer, ovisnost se ne može prisilno liječiti, mora se naći unutarnja motivacija za to, a ako se motivacija nađe, probudi i dodatno potakne, onda postoje rezultati da se smanje mjere prije svega konzumacije droge, bolji socijalni život, bolji radni angažman i manje kriminalnih djela što je zapravo interes cijele zajednice - naglasio je dr. Skočibušić.