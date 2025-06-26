Precizno upozorenje postalo stvarnost: Evropa vraća, BiH trpi

Prije tačno pet godina, tadašnji ministar sigurnosti Fahrudin Radončić upozorio je da će Bosna i Hercegovina postati „tampon zona“ i „odlagalište migranata koje Evropa više ne želi“. Njegova izjava da migranti često ne žele otkriti zemlju porijekla, jer im to otežava proces deportacije, tada je naišla na različite reakcije. Danas postaje precizna dijagnoza realnosti. Zemlja porijekla Iako migranti koji se vraćaju u BiH readmisijom nisu državljani ove zemlje, ona im u očima EU sve više postaje – de facto zemlja porijekla.

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Prema readmisijskom sporazumu iz 2007. godine, BiH je obavezna da prihvati migrante za koje se dokaže da su ušli u EU s njene teritorije, čak iako tu nisu nikada tražili azil. Time se BiH institucionalno i logistički tretira kao baza povratka, bez jasnog plana šta dalje. Politički vakuum Najveći dio vraćenih migranata završava u kampovima u Unsko-sanskom i Sarajevskom kantonu. Razlog nije slučajan, jer već godinama entitetski i kantonalni lideri iz RS i hrvatskih većinskih sredina odbijaju da prihvate smještaj migranata na „svojoj“ teritoriji. Služba za poslove sa strancima u BiH vodi složen proces registracije i nadzora nad migrantima, ali, trenutno, uz ograničen budžet i nedostatak kadra. Broj vraćenih osoba raste, a sistem ne prati dinamiku terena. Prema riječima Žarka Lakete, direktora Službe za poslove sa strancima BiH, u posljednjih pet mjeseci BiH je zaprimila 1.272 zahtjeva za prihvat migranata putem readmisije. Od tog broja, kod 940 osoba je potvrđeno da su iz Bosne i Hercegovine ušle u EU, dok je ukupno 781 migrant vraćen u našu zemlju.

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