Uvedene mjere racionalne potrošnje vode u Tomislavgradu

Zbog izrazite suše i nestašice vode na izvorištima Javnog komunalnog poduzeće Tomislavgrad, donesena je odluka o ograničavanju potrošnje vode u tom gradu i okolnim selima.

Zbog manjka oborina tokom zimskog i proljetnog razdoblja i nestašice vode na izvorištima Ostrožac, Duvanjsko polje i Šujica, Javno komunalno poduzeće Tomislavgrad zabranilo je korištenje vode iz gradskog vodovoda za zalijevanje vrtova, okućnica i njiva.

Stanovnici Tomislavgrad pozivaju se da vodu koriste samo za piće i osobnu higijenu.

Provedbu poštivanja ove odluke obavljat će ovlaštene osobe uz stalnu kontrolnu zabrane u svim navedenim mjestima.

Ako se kontrolom utvrdi da se potrošači ne pridržavaju mjera štednje vode, protiv njih će biti podnesena prijava i pokrenu će se zakonski postupak, a istovremeno će biti isključeni s vodovodnog sustava, poručili su iz JKP Tomislavgrad.