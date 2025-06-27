I opet po narodu!

Vlada Kantona Sarajevo saopćila je jučer da je nakon dvanaest godina usvojen korigovani cjenovnik za usluge snabdijevanja pitkom vodom, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda. Voda u Sarajevu poskupljuje, a ko drugi trpi, nego naravno građani.

U praksi, građani ponovo plaćaju ceh višegodišnjeg neulaganja, neodgovornog upravljanja i političkog kukavičluka.

Kantonalni premijer Nihad Uk tvrdi da je odluka „hrabra“. Možda, ali istovremeno dolazi u trenutku kada su džepovi građana prazniji nego ikada. Inflacija, porast cijena energenata, životnih namirnica, stanarine – a sada i voda.

Prema ovom usklađivanju, cijena usluge za građane u kategoriji Domaćinstva, za najveći broj korisnika koji je iz kategorije potrošača od 5-30m3 iznosit će 1,66 KM po m3 umjesto dosadašnjih 1,25 KM po m3, kao i fiksni dio cijene koji je dosad iznosio 2,00 KM, a sad će iznositi 3,26 KM. Novi cjenovnik će se primjenjivati od 1. jula ove godine.

Nije dovoljno što svako malo imamo redukcije vode, o čemu ViK uglavnom obavijesti građane. Kakva nam je usluga i kvalitet cijevi, dobro ikako imamo vode. U 21. vijeku, osnovne životne potrebe nekim građanima su uskraćene.

Jedno je sigurno, bez vode ne možemo živjeti, pa kako god.