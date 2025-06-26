Životi iznad svega

Našu zemlju zahvatio je val ekstremnih vrućina. Kao na semaforu ovih dana se smjenjuju meteoalarmi, ali uprkos temperaturama zraka koje mogu ugroziti ljudsko zdravlje, brojni radnici na otvorenom rade punom parom.

Posebno su pogođeni građevinari, komunalci, radnici u poljoprivredi, šumarstvu, oni na održavanju puteva i ini, koji nerijetko rade bez adekvatne zaštite i u najtoplijem dijelu dana, kada živa u termometru u hladu skače na 40 stepeni, a na suncu i na asfaltu i na 50!

Uprkos sindikalnim apelima, radnici koji svoje radno vrijeme provode na otvorenom uglavnom su prepušteni volji poslodavaca. Preporuke koje izdaju nadležna ministarstva, pa ih s vremena na vrijeme i zaborave, one o preraspodjeli radnog vremena, poslodavci, uglavnom, ignorišu.

Jasno, preporuke ih ne obavezuju, premda znaju da ekstremne vrućine mogu dovesti do pada koncentracije usljed čega se povećava rizik od povreda, pogotovo, pri radu na visinama, ali izazvati toplotni udar, dehidraciju, pa, čak i smrt!

Radnici nisu potrošni materijal i zato je vrijeme da se prekine praksa zatvaranja očiju pred ovim problemom.

Nažalost, toplotni valovi i ekstremno visoke temperature prognoziraju se i u naredna dva mjeseca. Visoke temperature ne pogoduju ni biljkama, ni životinjama, a kamoli ljudima.

Niko ne smije profit stavljati ispred zdravlja i života ljudi. Ako ne štitimo one koji grade, sade, kopaju, održavaju naše ceste, zajednicu, kakvo smo to, onda, društvo?