Uhljebokratija

Po lakoći poslovanja Bosna i Hercegovina je rangirana na 90. mjestu u svijetu. Po proceduri za osnivanje biznisa – 184. mjesto. Gore od nas su još jedino Sjeverna Koreja, Venecuela i možda neko iz Star Wars galaksije. A prema nekim domaćim "intelektualcima", mi, navodno, živimo najgori oblik neoliberalnog kapitalizma.

Po dobijanju građevinske dozvole smo 173. Po plaćanju poreza – 141. I to je samo Doing Business indeks. Pogledajte bilo koji drugi ozbiljan indeks ekonomske slobode i konkurentnosti — stanje je isto ili gore.

Naravno, aktuelna Vlada FBiH nije stvorila ovaj sistem. Većinom su ga naslijedili od SDA i njenih koalicionih partnera koji su decenijama sistematski uništavali institucije, administraciju i svaku šansu za stvarnu tržišnu reformu.

Ali umjesto da nešto popravi, Vlada, predvođena Nerminom Nikšićem, odlučila je pogoršati stvari. Njihova ekonomska politika svodi se na:

- podizanje fiskalnih nameta pod izgovorom “povećanja minimalca”

- ograničavanje prava na rad zabranom rada nedjeljom

- nastavak zaduživanja bez reformi

- dijeljenje subvencija iz džepova realnog sektora – uz istovremeno širenje budžetskog aparata

- fiskalizaciju vođenu sumnjivim tenderima

- povećanje režijskih troškova za građane

- potpuno odsustvo restrukturiranja javnih firmi, a o privatizaciji da i ne govorimo

Jer stvari poput efikasne administracije, ubrzanog procesa registracije firmi, sigurnosti investicija i općenito – oslobađanja tržišta – njih ne zanimaju. Ni lijeve ni desne. Oni papirologiju rješavaju preko veze, a država u njihovim glavama nije servis građana, već plijen za raspodjelu – uhljebi, državne firme, tenderi, socijalni mir, status quo.

Ako me zbog toga vojnici Trojke nazivaju plaćenikom ili prevrtljivcem – nema problema. Ako je biti protiv ekonomske samodestrukcije i za slobodno tržište "izdaja", neka bude. Ali činjenice ne možete cenzurisati:

Ove politike garantiraju da BiH ostane na dnu Evrope po apsolutno svim parametrima.