Alijini ljudi

Sjećam se dobro, 90-ih se među narodom često čulo: „Dobar je Alija, ali ovi oko njega ništa ne valjaju.“ I stvarno, djelovali su nam tad kao skupina nespretnih, nerealnih i ideološki zabludjelih ljudi koji pokušavaju voditi državu s kartom fildžan Bosne i šehidskim turbetima kao programom ekonomskog razvoja.

Ali, ah, kako vrijeme zna biti surovo prema našem pamćenju – i milostivo prema onima koje smo nekad kritikovali.

Danas, nakon što nas je pregazilo trideset godina tranzicije, rata, mira bez smisla i demokratije bez društva, došli smo do toga da sa sjetom gledamo na te „nesposobne“ likove. U poređenju s današnjim arsenalom diplomiranih stratega s DIF-a, doktoranata s PIM-a, menadžera s Megatrenda i profesionalnih kolut-naprijed kadrova koji se smiju iz ministarskih kabineta – Alijini kadrovi izgledaju kao Real Madrid 2002.

Znali su bar sastaviti rečenicu. Postojao je među njima i poneki doktor nauka. I poneki ekonomski stručnjak. Ma i po pitanju kriminala i mutnih radnji bili su disciplinovani – krali su s idejom, sistemom i mjerom. I znali su, u najgorem slučaju, šutjeti kad nemaju šta pametno reći. Ovi danas ne znaju ni to – ali znaju kako se otvori firma na ime žene, napiše doktorski rad bez ijedne fusnote, uhljebi pet amidžića u pet agencija i napiše status o „državotvornosti“ nakon treće rakije.

Sistem u kojem živimo danas je legitimno proizveo garnituru političkih TikTok influensera, partijskih herbalife motivatora i političkih prevaranata s diplomama koje bi, u ozbiljnim zemljama, mogle služiti jedino kao podmetač za kafu. Kad dobiju vlast u ruke, rezultat je – leptospiroza.

I da budemo jasni – nije ovo dno. Ovo je lift koji ide naniže.

Naravno, da ne mislite da hvalim Aliju i njegov sistem, reći ću ovo: u njegov vakat bio je poneko obrazovan i sposoban jer ga je obrazovao i obučio Titin vakat. Ove danas je pak već obrazovao i obučio upravo Alijin vakat.

Jer ono što danas gledamo nije kraj jedne epohe. Ovo je nastavak kadrovskog inžinjeringa – gdje se umjesto školovanih komunista proizvode funkcionalno nepismeni patrioti. I svi imaju diplomu (dobro, svi osim Draška, Irfana i Osmana). Samo im treba još – država.