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FHMZ

U BiH danas umjereno oblačno: Najviša dnevna temperatura do 32 stepena

Opšta slika je povoljnija u odnosu na posljednjih par dana, izraženije u dijelu Bosne

Do kraja dana smanjenje oblačnosti. Fena

Dž. R.

28.6.2025

Danas će u većem dijelu Hercegovine biti malo do umjereno oblačno i sunčano. Umjereno do pretežno oblačno u Bosni i na sjeveru Hercegovine, uz mogućnost slabe kiše samo ponegdje. Do kraja dana, smanjenje oblačnosti i sunčanije. 

Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara bure može biti u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. 

Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.

Opšta slika je povoljnija u odnosu na posljednjih par dana, izraženije u dijelu Bosne. Povećana naoblaka i blagi pad temperaturnih vrijednosti ugodno će djelovati na većinu populacije. 

Poželjno je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, pri tome izbjegavati duže izlaganje suncu tokom vedrijih perioda, te posvetiti pažnju zaštiti od vrućine. Niže temperature u noćnim satima i mogućnost mirnijeg sna, također će imati pozitivan efekat.

# VREMENSKA PROGNOZA
# LJETO
# FHMZ
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