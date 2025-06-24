Sunčano vrijeme u BiH, temperatura do 36 stepeni

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 08 sati: Bjelašnica 13 stepeni, Sokolac 14, Bugojno 16, Drvar i Livno 17, Jajce 18, Sarajevo, Trebinje i Zvornik 19, Ivan Sedlo, Sanski Most, Tuzla i Zenica 20, Doboj 21, Banja Luka i Mostar 22, Bijeljina 23, Gradačac 25 stepeni. Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 944 milibara, za 2 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni i sjeveru Hercegovine malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Vjetar slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 34 stepena.

Biometeorološka prognoza relativno je povoljna, ugodnije u prijepodnevnim satima, potom vruće i sparno, uz natprosječne temperature zraka i visoke vrijednosti UV indeksa.

Hronični bolesnici trebaju biti oprezniji, pridržavati se preporuka nadležnih službi, ne izlagati se pretjeranim naporima i umanjiti boravak na otvorenom u toplijem dijelu dana. Moguće su meteopatske reakcije poput nervoze, glavobolje, iscrpljenosti, također i problemi sa snom usljed manjka svježine u noći.