Stanje na putevima u BiH: Pojačana frekvencija vozila

Prvog dana vikenda očekuje se pojačana frekvencija vozila, naročito na putevima koji iz unutrašnjosti vode ka južnim krajevima naše zemlje. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa.

U toku su sanacioni radovi, zbog čega se saobraća usporeno uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Izdvajamo radove na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima: Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zbog radova na sanaciji mosta na magistralnom putu M-19.2 Kladanj-Vlasenica (u mjestu Vitalj), saobraća se naizmjeničnim propuštanjem vozila uz postavljene semafore (00-24).

Za vrijeme održavanja manifestacije „515 Dani Ajvatovice“ danas će u Donjem Vakufu, u vremenu od 17:30 do 18:30 sati, za saobraćaj biti zatvorena raskrsnica magistralnih puteva M-5 i M-16 (ulice 14. septembar i 770 Sbbr). Također, danas i sutra zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na području Srednjobosanskog kantona.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su od 15 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).