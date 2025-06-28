Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BIHAMK

Stanje na putevima u BiH: Pojačana frekvencija vozila

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo

Vozačima se savjetuje oprez. Avaz

Dž. R.

28.6.2025

Prvog dana vikenda očekuje se pojačana frekvencija vozila, naročito na putevima koji iz unutrašnjosti vode ka južnim krajevima naše zemlje. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa.

U toku su sanacioni radovi, zbog čega se saobraća usporeno uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Izdvajamo radove na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima: Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zbog radova na sanaciji mosta na magistralnom putu M-19.2 Kladanj-Vlasenica (u mjestu Vitalj), saobraća se naizmjeničnim propuštanjem vozila uz postavljene semafore (00-24).

Za vrijeme održavanja manifestacije „515 Dani Ajvatovice“ danas će u Donjem Vakufu, u vremenu od 17:30 do 18:30 sati, za saobraćaj biti zatvorena raskrsnica magistralnih puteva M-5 i M-16 (ulice 14. septembar i 770 Sbbr). Također, danas i sutra zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na području Srednjobosanskog kantona.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su od 15 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

# STANJE NA PUTEVIMA
# BIHAMK
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.