U Mostaru nema obrazaca za državljanstvo!?

Najveći grad na Neretvi suočava se s problemom nedostatka obrazaca uvjerenja o državljanstvu. Kako su naveli početkom sedmice, sve zalihe tih obrazaca su potrošene, a upitni su, kazali su, i izvodi iz matične knjige rođenih.

Da stvar bude gora, nestašica ovih obrazaca nastupila je u periodu kada su u toku upisi u škole, visokoškolske ustanove, a značajan broj građana je onemogućen prijaviti se na razne raspisane konkurse.

Državni organi

- Grad Mostar kao regionalni centar u kojem je sjedište velikog broja državnih organa, škola, visokoškolskih i drugih ustanova i institucija koje u ovom periodu raspisuju natječaje, oglase, pozive, te dodatno veliki broj građana koji će doći iz inozemstva zbog rješavanja svojih građanskih stanja, neće moći odgovoriti na njihove zahtjeve zbog nedostatka navedenih obrazaca – naveli su iz Gradske uprave Mostara.

Poručili su da će s ciljem ublažavanja navedene situacije izdavati uvjerenje o podacima iz izvoda matičnih knjiga. Međutim, dok su s jedne strane iz Grada Mostara naveli da su blagovremeno odgovorili na sve zahtjeve koji su se odnosili na izradu planova nabavke i dostavu podataka za nabavku obrazaca na godišnjem nivou, s druge strane iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova su naveli drugačije.

Ko je kriv

Zapravo, ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak u izjavi za „Avaz“ je ustvrdio da svu odgovornost za novonastalu situaciju snosi Grad Mostar.

- Jednostavno, nisu dobro planirali, jer sve što su tražili zahtjevom su dobili. Federalno ministarstvo je uradilo sve u skladu sa zakonom i Grad Mostar će dobiti sve što su iskazali kao potrebu prema ugovoru koji je potpisan – rekao nam je Isak.

Izvršena je isporuka

Inače, Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova smo u vezi s ovom situacijom poslali upit na koji smo odgovor dobili nakon tri dana i to nakon što smo kontaktirali Isaka.

- Procedura nabavke matičnih knjiga, obrazaca izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanih listova za 2025. godinu je okončana zaključenjem ugovora i od ugovorenog dobavljača Javno preduzeće Novinsko – izdavačka organizacija „Službeni list BiH“ Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova izvršena je isporuka. Zaključeni su ugovori o isporuci matičnih knjiga i obrazaca izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanih listova za 2025. godinu sa svim općinama i gradovima u Federaciji Bosne i Hercegovine i u skladu sa istim će se realizovati isporuke – naveli su u odgovoru iz FMUP-a.