Stevandić ugostio ruskog akademika Panarina, evo ko je on

Predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić oglasio se na X-u poručivši da mu je čast ugostiti ruskog akademika profesora doktora Igora Nikolajeviča Panarina.
- Iskazao sam veliku zahvalnost zbog njegovog dolaska u RS i interesovanja za političke prilike u BiH, interesa za srpska stradanja na ovim prostorima u 20. vijeku, posebno u ustaškom kompleksu logora smrti Јasenovac - napisao je Stevandić na X-u.
Stevandić je poručio da se ratovi danas ne vode samo hladnim i vatrenim oružjem, nego i na mnogim drugim poljima.
- U organizaciji Narodne skupštine i Akademije nauka i umjetnosti RS večeras će u Banjoj Luci biti održana tribina "Hibridni rat protiv srpskog naroda" i promocija knjige "Јalta 2 i krah imperije parazita" akademika Nikolajeviča Panarina. Veze srpskog i ruskog naroda mnogo su starije od aktuelnog geopolitičkog momenta i podjela, a upravo je razumijevanje i suprotstavljanje hibridnim ratovima najbolji način da te veze sačuvamo, ojačamo, da nikad ne zaboravimo ko smo i ko nam je prijatelj, a ko neprijatelj - poručio je Stevandić.
Nisu neprijatelji
Stevandić je naglasio da oni nikom nisu neprijatelji, već da samo čuvaju svoje.
Igor Nikolajevič Panarin je rođen 1958. godine, a završio je Orlovsku akademiju za vezu KGB-a i psihologiju na Vojno-političkoj akademiji. Od 2001. do 2004. godine bio je načelnik analitičkog odsjeka u aparatu Centralne izborne komisije Rusije.
Panarin je danas na funkciji dekana Fakulteta međunarodnih odnosa Akademije za diplomatiju pri Ministarstvu vanjskih poslova, a u međuvremenu je objavio više od 15 knjiga u kojima poziva na antiglobalizam i borbu protiv političkog zapada.
Njegovi radovi kao centralnu tezu navode da "osovina London i Vašington vode globalni rat protiv pravoslavlja" zbog čega se smatra jednim od uticajnijih propagandista Putinove administracije.
"Rješavanje Balkana"
Nerijetko je njegov rad vezan i za balkanske države zbog čega je poznat i kao tvorac koncepta Euroazijske Unije koji uključuje četiri glavna centra Euroazijske Unije: Sankt Petersburg, Kijev, Alma-Ata i Beograd. Panarin je u kontekstu BiH još 2013. godine za srbijanske medije rekao da se ruskom borbom za Siriju rješava i Balkan.
- Problem Kosova će se rješavati u vezi sa sirijskim problemom. Ako sačuvamo Siriju, blokirat ćemo destabilizaciju Afganistana i Balkana. Borba za Siriju je borba i za Balkan - rekao je Panarin.
Panarin je 2013. godine izjavio da je na prvom mjestu formiranje Euroazijskog saveza, pošto će se taj savez proširiti i na Balkan, jer Balkan je za nas danas Sirija.
- Ako pobijedimo u Siriji, krećemo prema Balkanu. To je veoma dobra veza i za sada sve ide po planu - rekao je 2013. godine.