Stevandić ugostio ruskog akademika Panarina, evo ko je on

Predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić oglasio se na X-u poručivši da mu je čast ugostiti ruskog akademika profesora doktora Igora Nikolajeviča Panarina.

- Iskazao sam veliku zahvalnost zbog njegovog dolaska u RS i interesovanja za političke prilike u BiH, interesa za srpska stradanja na ovim prostorima u 20. vijeku, posebno u ustaškom kompleksu logora smrti Јasenovac - napisao je Stevandić na X-u.

Stevandić je poručio da se ratovi danas ne vode samo hladnim i vatrenim oružjem, nego i na mnogim drugim poljima.

- U organizaciji Narodne skupštine i Akademije nauka i umjetnosti RS večeras će u Banjoj Luci biti održana tribina "Hibridni rat protiv srpskog naroda" i promocija knjige "Јalta 2 i krah imperije parazita" akademika Nikolajeviča Panarina. Veze srpskog i ruskog naroda mnogo su starije od aktuelnog geopolitičkog momenta i podjela, a upravo je razumijevanje i suprotstavljanje hibridnim ratovima najbolji način da te veze sačuvamo, ojačamo, da nikad ne zaboravimo ko smo i ko nam je prijatelj, a ko neprijatelj - poručio je Stevandić.

Nisu neprijatelji

Stevandić je naglasio da oni nikom nisu neprijatelji, već da samo čuvaju svoje.