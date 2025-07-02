U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Optužnica za vrh hobotnice

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte sve detalje o tome kako je podignuta optužnica za sami vrh hobotnice - protiv bivšeg predsjednika Suda BiH i šefa OSA-e.

Debevec je optužen po čak četiri tačke optužnice za brojna krivična djela. Riječ je o aferi "Prisluškivanje" koja je prošle godine uzdrmala javnost.

Dok su migranti već danima glavna tema na političkoj sceni RS, a jučer je održana i sjednica NSRS gdje se govorilo o tome, u FBiH su svi nijemi.

Čitajte i potresnu ispovijest Amira Šečića, kojem su ubili oca u Potočarima, a majka ga ostavila dok je još bio beba.

Donosimo i razgovor s direktorom Željeznica FBiH, koji otkriva kakva je trenutno finansijska situacija u ovom preduzeću koje je godinama bilo najveći poreski dužnik.

Za "Dnevni avaz" o novom albumu govorila je regionalna zvijezda Barbara Bobak.

Val ekstremnih vrućina zahvatio BiH, stručnjaci upozoravaju kako je vrijeme veoma opasno.

Na stranicama mozaika čitajte priče o velikom uspjehu na početku turističke sezone u FBiH.

Stručnjaci govore za "Avaz" o ulozi medija u procesu EU integracija.

Stranice rubrike "Sarajevski kanton" donose priču o tome kako Vlada KS poskupljenjima komunalija pokušava zakrpiti budžetske rupe.

Od "ljubavi" do mržnje: Kako je partnerstvo Maska i Trampa postalo sukob.

Donosimo i sve detalje s ročišta Adi Balijagiću. Čitajte šta je svjedok Sadik Kevrić ispričao u sudnici Vrhovnog suda FBiH.

Marko Misirača za "Avaz" je govorio o predstavi "Končari".

Na stranicama sporta čitajte kako arapske investicije nisu bile uzaludne. Al-Hilal pokazao da se može nositi s najvećim ekipama u svijetu.

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