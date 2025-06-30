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U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte potresnu ispovijest Kade Hotić: Nisam žrtva, ja sam borac

Ona kaže kako su mnoge majke već otišle u zemlju, a nisu dočekale da ukopaju niti jednu kost

Naslovnica današnjeg "Dnevnog avaza". Avaz

Avaz.ba

30.6.2025

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH čitajte potresnu ispovijest Kade Hotić: Nisam žrtva, ja sam borac.

Ona kaže kako su mnoge majke već otišle u zemlju, a nisu dočekale da ukopaju niti jednu kost. Inače, Kada Hotić je ukopala sina u Potočarima 2013. godine.

Čitajte kada se otvara moderni zatvor na Igmanu u kojeg je uloženo 19 miliona KM.

Slučaj smrti Jele Pejić na Ozrenu je privukao veliku pažnju. Mnogi su objavili da je riječ o ubistvu, no istraga je pokazala da nasilne smrti nije bilo.

Javnost u BiH je potresla smrt dvojice uglednih stručnjaka: Profesora Emira Solakovića i bivšeg dekana Ekonomskog fakulteta Željka Šaina. Više o tome čitajte na petoj strani.

Na stranicama crne hronike čitajte koliko je automobila ukradeno za pet mjeseci.

Šta je to "toplotna kupola" i o kakvoj je fenomenu riječ za "Avaz" govore stručnjaci.

Bavimo se i važnim dvodnevnim samitom EU-zapadni Balkan, koji se održava u Skoplju.

Za "Dnevni avaz" govorio je glumac Damir Kustura. Riječi je bilo, između ostalog, o njegovim postignućima i novim ulogama.

Građani Širokače mjesecima upozoravaju na klizište, niko ne mari. Posljedice su, nažalost, stigle, pa je na jednom kući počeo pucati zid.

Na stranicama globusa čitajte o haosu koji je izbio tokom studentskih protesta u Srbiji.

Ekipa Barcelone napakon izlazi na "zelenu granu". Vraćena dugovanja brojnim igračima. Detaljnije o tome čitajte na sportskim stranama.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.

# KADA HOTIĆ
# ŽELJKO ŠAIN
# AUTOMAFIJA
# SREBRENICA
# BIH
# DNEVNI AVAZ
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