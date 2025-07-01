U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte o poskupljenju struje koje trese džepove građana

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH čitajte sve o poskupljenju struje koje trese džepove građana.

Premijer Nikšić je poručio ko želi da ima u svakoj sobi klima-uređaj i da se grije na struju, red je onda i da se plati.

Vječni smiraj 11. jula u Srebrenici će pronaći sedam žrtava, među njima Senajid i Hariz koji su imali samo 19 godina, a mučki su ubijeni.

Napravljen međunacionalni masakr od pada starice. Presuda prije same obdukcije i vještačenja.

Sve o nesreći u kojoj je troje mrtvih i o tome kako je osumnjičeni na slobodi čitajte na 15. strani.

Funkcioner SNSD-a Srđan Mazalica potvrdio da je povučen skandalozni prijedlog zakona o zaštiti ustavnog uređenja RS.

Na petoj stranici čitajte o povlačenju Edina Forte sa mjesta predsjednika Naše stranke.

Stranice "Mozaika" donose priču o četverogodišnjem Aliju Suljagiću, kojem je potrebna naša pomoć.

U svijetu tehnologija došlo je do pionirskog koraka, čitajte o tome kako se poboljšava sistem zaštite maloljetnika, ali i šta kaže struka.

Mediji imaju ključnu ulogu u procesu EU integracija, a stručnjaci su dali svoje mišljenje, koje možete pročitati na devetoj stranici.

Usvojen nacrt u kojem Općina Stari Grad pokreće reforme zakupa poslovnih objekata.

Situacija u Srbiji se ne smiruje, a protesti se nastavljaju, a detaljnije o ovoj temi možete čitati na stranicama "Globusa".

Čitajte ispovijest Sefedina Feratovića kojeg je vozač crnog Volva pretukao i pobjegao: Psovao mi je majku, udarao me šakom.

Na stranicama "Kulture" čitajte razgovor sa mladim piscem Domagojom Zelenikom o njegovoj novoj knjizi "Mama bi plakala da zna".

O estradi, karijeri i životu razgovarali smo sa pjevačicom Marinom Visković, a šta je sve otkrila možete pročitati na 20. stranici.

O velikom iznenađenju na otvorenju Wimbledona, ali i o potpisivanju Jusufa Nurkića za Juta Džez čitajte na stranicama sporta.

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