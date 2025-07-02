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GODIŠNJICA GENOCIDA

Vlada Federacije BiH proglasila 11. juli Danom žalosti u FBiH

U obrazloženju je istaknuto da je Odluka donesena radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, te sjećanja na genocid

Dženaza u Potočarima. Anadolija

S. S.

2.7.2025

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na hitnoj sjednici donijela Odluku kojom se 11. juli 2025. godine, Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH.

U obrazloženju je istaknuto da je Odluka donesena radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, te sjećanja na genocid u Srebrenici, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću. 

# POTOČARI
# VLADA FBIH
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