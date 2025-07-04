Dodik pristupio Tužilaštvu BiH i dao iskaz

Kako saznaje portal "Dnevnog avaza" Milorad Dodik se praktično predao Sudu BiH, odnosno Tužilaštvu BiH.

On je danas sam došao u prostorije najviših državnih institucija i nakon višesatnog iskaza pred tužiteljem, sve je proslijeđeno postupajućem sudiji, pa je, kako saznajemo, pušten da se brani sa slobode.

Puštanje na slobodu je, za dio pravnih eksperata, logično i očekivano, jer samoincijativnim pristupanjem je pokazao da ne želi da bježi.

U ovom trenutku nije poznato kakve su mjere zabrane izrečene predsjedniku SNSD-a i za očekivati je zvanično saopćenje Suda BiH.