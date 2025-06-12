Bubić na ročištu: Oslobađajuća presuda Dodiku bi relaksirala odnose u BiH

Branilac Milorada Dodika, Goran Bubić, istakao je pred Apelacionim vijećem Suda BiH da je jedina moguća presuda njegovom branjeniku oslobađajuća.

Između ostalog, kazao je da je suđenje utjecalo na političke procese u BiH te da se treba osjetljivo pristupiti odlučivanju u ovom predmetu.

Bubić je istakao da bi oslobađajuća presuda uveliko relaksirala odnose u BiH. Također je rekao da je Dodik 7. jula 2023. potpisuje dva sporna ukaza, a da tada na snazi nije bilo krivično djelo koje je nametnuo visoki predstavnik. Tvrdi da po ustaljenoj praksi prijašnjih visokih predstavnika pri donošenju Zakona se on ponudi na odlučivanje Parlamentarnoj skupštini BiH, pa ako ne bude izglasana, on je proglasi zakonom, što se ovdje nije desilo.

Odbrana tvrdi da je visoki predstavnik uveo pravosuđe u politički život BiH. Kaže da se presuda treba donijeti na osnovu činjenica i dokaza u spisu, a ne da se naknadno pretražuje stranica OHR-a na internet.