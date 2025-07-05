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POZNATI BH. METEOROLOG

Sladić: I to je to od vrućine... zasad!

Ni učesnici Marša mira ne bi trebali imati veće poteškoće uprkos nestabilnijem vremenu

Vrelinama stiže kraj. Avaz / Facebook

M. Sm.

5.7.2025

Val vrućine, do sada najintenzivniji, kada je ovo ljeto u pitanju, jenjava. Prema su temperaturne vrijednosti zraka i dalje vrlo visoke, pa je u Mostaru u 13 sati, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, izmjereno 38 stepeni Celzijusa, vrelinama stiže kraj.

Potvrdio je to na svom Facebook profilu poznati bh.meteorolog uz poruku: „I to je to od vrućine... zasad!

Tako je Sladić najavio da će sedmica ispred nas bit će znatno prijatnija, ali i nestabilnija usljed djelovanja ATR tipa vremenskog režima.

- Pojašnjenje za ATR nalazimo u pružanju visinskog grebena preko zapadnih dijelova Evrope, pri čemu kompenzacijski na prednjoj strani ovog sistema curi hladniji zrak u sklopu visinske doline koja svoju os širi preko centralne Evrope. Ona će imati utjecaj na vrijeme i na području Bosne i Hercegovine u tekućoj sedmici i biti razlog što će se atmosfera ohladiti i destabilizovati, pa će pljuskovi biti česta pojava u prvom dijelu sedmice, kada nerijetko mogu biti i izraženiji. Ovoga puta ohladit će u cijeloj zemlji, pa će i Hercegovina dobiti željeni predah - naveo je Sladić.

Objava Sladića. Screenshot

Međutim, kako je dodao, iako se i dalje očekuje nestabilno vrijeme uz zadržavanje vlažnijeg zraka blizu naših područja, vremenska situacija se postepeno počinje popravljati iza 10. jula.

- Ono što je dobra vijest u ovom trenutku jeste da 11. jula, na tridesetu godišnjicu genocida u Srebrenici, neće biti ogromne vrućine, kako je to znalo biti proteklih godina. Ni učesnici Marša mira ne bi trebali imati veće poteškoće uprkos nestabilnijem vremenu jer je tlo sada suho, ali svakako opreza nikada nije dosta, pogotovo zbog pojave grmljavine - naglasio je Sladić.

S druge strane za sve one koji strahuju da će im ljetovanje biti pokvareno, Sladić je ukazao na to da je novi val vrućine pred vratima za otprilike desetak dana.

# LJETO
# METEOROLOG
# NEDIM SLADIĆ
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