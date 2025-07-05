Sladić: I to je to od vrućine... zasad!

Val vrućine, do sada najintenzivniji, kada je ovo ljeto u pitanju, jenjava. Prema su temperaturne vrijednosti zraka i dalje vrlo visoke, pa je u Mostaru u 13 sati, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, izmjereno 38 stepeni Celzijusa, vrelinama stiže kraj.

Potvrdio je to na svom Facebook profilu poznati bh.meteorolog uz poruku: „I to je to od vrućine... zasad!

Tako je Sladić najavio da će sedmica ispred nas bit će znatno prijatnija, ali i nestabilnija usljed djelovanja ATR tipa vremenskog režima.

- Pojašnjenje za ATR nalazimo u pružanju visinskog grebena preko zapadnih dijelova Evrope, pri čemu kompenzacijski na prednjoj strani ovog sistema curi hladniji zrak u sklopu visinske doline koja svoju os širi preko centralne Evrope. Ona će imati utjecaj na vrijeme i na području Bosne i Hercegovine u tekućoj sedmici i biti razlog što će se atmosfera ohladiti i destabilizovati, pa će pljuskovi biti česta pojava u prvom dijelu sedmice, kada nerijetko mogu biti i izraženiji. Ovoga puta ohladit će u cijeloj zemlji, pa će i Hercegovina dobiti željeni predah - naveo je Sladić.