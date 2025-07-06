Planinari PD "Zefir" jutros krenuli na "Marš mira"

Jedanaest planinara i planinarki Planinarskog društva "Zefir", jutros rano u 5 sati, krenuli su na "Marš mira" u Potočare. Dvanaesti član Nejra Šakušić grupi planinara se priključila večeras u selu Bokavići kod Lukavca, gdje su zanoćili, a sutradan će put nastaviti ka Kalesiji i Gornjim Vukovijama.

Put ih dalje vodi ka Nazuku, gdje im se priključuje još četvero planinara ovog društva.

- Ovo je peti "Marš mira" u kome učestvuju planinari PD "Zefir". Temperature jesu visoke, vrijeme je sparno, ali odustajanja nema, svi planinari su riješeni da do 11. jula stignu u Potočare i poklone se žrtvama genocida i masovnog stradanja Bošnjaka jula 1995. godine. Među planinarima najstarii je Muharem Alihodžić (73), najmlađi Mihret Jusufić (39) rodom iz Podrinje, i njemu je ovo 20. "Marš mira". Naše planinarsko društvo po peti put zaredom učestuje na "Maršu mira" i na to smo jako ponosni, to je naš dug žrtvama i bijelim nišanima u Potočarima - izjavio je za Portal "Avaza" predsjednik PD "Zefir" iz Gračanice Ševal Marmarac.