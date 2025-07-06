Evo kakvo je jutros stanje na putevima u BiH

U jutarnjim satima na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost, zbog magle, poručuju iz BIHAMK-a jutros. Prohodnost većine putnih pravaca je dobra, a frekvencija saobraćaja je slabijeg inteziteta.

- U večernjim satima očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno na prilazima većim gradskim centrima - navode u izvještaju jutros.

Nedjeljom je smanjen obim sanacionih radova, ali je na tim mjestima postavljena saobraćajna signalizacija, čije poštivanje je obavezno. Podsjećamo, radi se o dionicama autocesta Podlugovi-Sarajevo sjever i Banja Luka-Doboj, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Kladanj-Vlasenica (Vitalj), Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Podsjećamo, na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila jutros protiče uz kraća zadržavanja. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).