Dubravac prozvao Dodika: "Neimar iz Bakinaca postao je zidar institucija BiH"

Narodni poslanik u Narodnoj skupštini RS i član Predsjedništva Narodnog fronta Željko Dubravac prokomentarisao je dolazak Milorada Dodika u Sud BiH, ocijenivši to kao još jednu trgovinu u režiji predsjednika bh. entiteta RS.

- Posljednja politička nagodba i trgovina Milorada Dodika sa Sudom i Tužilaštvom BiH ubjedljivo je njegov najprljaviji politički potez koji je do sada učinio u, inače, širokom spektru njegovih gubitničkih i suludih ideja, zamisli i odluka - izjavio je Dubravac.

Dubravac navodi da je, „za svega sat i po vremena boravka u Sudu i Tužilaštvu, Dodik ponizio i uništio kompletnu političku historiju borbe RS za ustavnu i funkcionalnu BiH“.

- Tako je neimar iz Bakinaca bez konkurencije postao prvi zidar institucija BiH, a boravak u Tužilaštvu očigledno je bio ljekovitiji od svih dosadašnjih manipulatorskih trikova. Sada se potvrdilo sve ono na šta smo godinama upozoravali - da je Milorad Dodik spreman da pogazi cijelu Republiku Srpsku i njene institucije zarad ostanka na vlasti - istakao je Dubravac tvrdeći da će ovaj politički bezobrazluk ostaviti nesagledive posljedice po politički i pravosudni život BiH, koji je od jučer definitivno predmet trgovine.

Željko Dubravac je naglasio „da opozicione političke partije u RS, naučni i kulturni radnici, akademska i medijska javnost, te obični građani moraju preduzeti korake u cilju odlaska na političko smetljište Milorada Dodika i njegove klike“.

- To se mora učiniti kako bismo odbranili i sačuvali RS. Dodik je slagao za referendume, otcjepljenja, granice... Za novu laž više nema mjesta - zaključio je Dubravac u svom saopćenju.