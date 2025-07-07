Prijavite se za vertikalni maraton "Avaz Tower Running"

U "Avaz Twist Toweru", najvišoj zgradi u Bosni i Hercegovini, u subotu, 13. septembra, bit će održan 11. vertikalni maraton "Avaz Tower Running".

Impozantni "Avazov" toranj je s visinom od 172 metra najviša zgrada u BiH. Na 36. spratu ovog jedinstvenog objekta, do kojeg se dolazi preko 780 stepenica, nalazi se vidikovac, na kojem će biti cilj utrke.

"Avaz Tower Running" koju organizira "Avaz-roto press", jedna je od najprestižniji utrka u regionu i imat će internacionalni karakter. U cjelodnevnom programu 13. septembra, koji će ove godine biti i turistički "must visit" pored takmičara dobro će se zabaviti i posjetioci.

Utrka će biti organizirana u četiri kategorije:

Muškarci (do 55 godina) – utrka do 36. sprata

Žene (do 55 godina) – utrka do 36. sprata

Rekreativci muškarci/žene – od 18 do 55 godina – utrka do 4. sprata

Djeca od 12 do 18 godina

Djeca od 6 do 12 godina

Kotizacija za utrku se ne plaća.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti na linkovima:

Muškarci

https://www.traceysport.com/landing/eventDetails/registerToRace?eventId=2789&raceId=7882

Žene

https://www.traceysport.com/landing/eventDetails/registerToRace?eventId=2789&raceId=7883

Rekreativci Muškarci i Žene

https://www.traceysport.com/landing/eventDetails/registerToRace?eventId=2789&raceId=7886

Tinejdžeri 12-18 godina

https://www.traceysport.com/landing/eventDetails/registerToRace?eventId=2789&raceId=7884

Djeca do 12 godina

https://www.traceysport.com/landing/eventDetails/registerToRace?eventId=2789&raceId=7885

Za pobjednike utrke do petog mjesta u obje takmičarske konkurencije predviđen je novčani nagradni fond. Ostale učesnike i pobjednike očekuju vrijedni prigodni pokloni. Svi registrirani učesnici dobit će zasluženu diplomu, majicu i osvježenje.

Očekujemo ljubitelje sporta iz Bosne i Hercegovine, regije i inostranstva da nam se pridruže na vertikalnom maratonu, a svakako će atrakcija i ove godine biti malezijski atletičar So Vai Čing (Soh Wai Ching), svjetski šampion tower runner.