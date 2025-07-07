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PRVI RADNI DAN

Hadžiomerović preuzeo poziciju generalnog direktora FTV-a

Hadžiomerović je dugogodišnji medijski radnik, novinar i urednik, a na mjesto generalnog direktora RTVFBiH dolazi sa pozicije direktora JP Sarajevo

Bakir Hadžiomerović. Avaz

S. S.

7.7.2025

Novoimenovani direktor Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakir Hadžiomerović danas je preuzeo dužnost od v.d. direktorice Svjetlane Živanov Džanko.

Podsjećamo, 30.06.2025. godine, na 8. redovnoj sjednici Upravni odbor RTVFBiH jednoglasnom odlukom imenovao je Hadžiomerovića na poziciju generalnog direktora ovog javnog servisa na mandat u tajanju od pet godina.

Bakir Hadžiomerović je dugogodišnji medijski radnik, novinar i urednik, a na mjesto generalnog direktora RTVFBiH dolazi sa pozicije direktora JP Sarajevo.

Upravni odbor RTV FBiH je uvjeren da će imati uspješnu saradnju sa novim generalnim direktorom u vođenju ove kuće i ostvarivanju njezine misije da bude profesionalan i savremen javni servis u službi svih građana BiH.

# FTV
# BAKIR HADŽIOMEROVIĆ
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