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VOJNA SARADNJA

Isak primio predstavnika turskog proizvođača vojnih vozila Otokar

Fokus stavljen na modernizaciju voznog parka sigurnosnih agencija u Federaciji Bosne i Hercegovine

Uspostavljanje dugoročne saradnje. FENA

FENA

9.7.2025

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak primio je danas u zvaničnu posjetu supervizora za prodaju vojnih vozila u renomiranoj turskoj kompaniji Otokar Džanera Sulejman(Canera Suleymana).

Razgovarano je o mogućnostima saradnje između Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i kompanije Otokar, koja je jedan od vodećih proizvođača oklopnih i specijalizovanih vojnih vozila u regiji.

Poseban fokus bio je stavljen na modernizaciju voznog parka sigurnosnih agencija u Federaciji Bosne i Hercegovine te na jačanje tehničkih kapaciteta policijskih struktura.

Isak je izrazio interes za uspostavljanje dugoročne saradnje s ovom turskom kompanijom, naglašavajući važnost kvalitetne i funkcionalne opreme za efikasno obavljanje sigurnosnih zadataka.

Također je zahvalio Sulejmanu na posjeti i predstavljenim mogućnostima te istakao otvorenost Federalnog MUP-a za buduće konkretne korake u pravcu opremanja i obuke policijskih snaga.

Sulejman je izrazio spremnost kompanije Otokar da ponudi rješenja prilagođena potrebama domaćih sigurnosnih službi, te zahvalio ministru Isaku na gostoprimstvu i konstruktivnom razgovoru, saopćeno je iz FMUP-a.

# RAMO ISAK
# TURSKA
# BIH
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