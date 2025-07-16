Sarajevo bi danas trebalo dobiti novog gradonačelnika

Treći nastavak konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva zakazan je za jutros s početkom u 9 sati, a danas bi Sarajevo trebalo dobiti novog gradonačelnika nakon višemjesečnih pregovora i dogovora stranaka koje imaju većinu.

Podsjećamo, krajem maja je počela sjednica Gradskog vijeća, ali ona je prekinuta prije rasprave o izboru rukovodstva Grada i Gradskog vijeća.

Razlog za to je što je NiP u posljednjem trenutku odustao od toga da dobiju samo jednu poziciju, onu gradonačelničku, nego su tražili i poziciju zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća.

Iz NiP-a su zatražili da se umjesto Muamera Mekića (SDP), koji je trebao biti prvobitni prijedlog za zamjenika predsjedavajućeg, imenuje njihov kadar Emir Bićo. I Mekić i Bićo su kadrovi iz Starog Grada, koji imaju podršku i DF-ovih kadrova iz Starog Grada.