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ZAKAZANA SJEDNICA

Sarajevo bi danas trebalo dobiti novog gradonačelnika

NiP je imao jedan zahtjev, da na poziciju dopredsjedavajućeg imenuje svoj kadar - Emira Biću

Sjednica Gradskog vijeća. Avaz

A. O.

16.7.2025

Treći nastavak konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva zakazan je za jutros s početkom u 9 sati, a danas bi Sarajevo trebalo dobiti novog gradonačelnika nakon višemjesečnih pregovora i dogovora stranaka koje imaju većinu.

Podsjećamo, krajem maja je počela sjednica Gradskog vijeća, ali ona je prekinuta prije rasprave o izboru rukovodstva Grada i Gradskog vijeća.

Razlog za to je što je NiP u posljednjem trenutku odustao od toga da dobiju samo jednu poziciju, onu gradonačelničku, nego su tražili i poziciju zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća.

Iz NiP-a su zatražili da se umjesto Muamera Mekića (SDP), koji je trebao biti prvobitni prijedlog za zamjenika predsjedavajućeg, imenuje njihov kadar Emir Bićo. I Mekić i Bićo su kadrovi iz Starog Grada, koji imaju podršku i DF-ovih kadrova iz Starog Grada.

Podsjetimo, prijedlog za gradonačelnika Sarajeva ostaje Samir Avdić (NiP), a njegovi zamjenici Mirela Džehverović (NS) i aktuelni v.d. gradonačelnika Predrag Puharić (SDP).

# GRADSKO VIJEĆE GRADA SARAJEVA
# GRADONAČELNIK
# SARAJEVO
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