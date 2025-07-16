U BiH raste broj novoregistrovanih vozila

U junu ove godine prvi put registrovano je 11.575 motornih vozila, što predstavlja porast od 21,2 posto u broju prvi put registrovanih motornih vozila u Bosni i Hercegovini u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Od ukupnog broja prvi put registrovanih vozila najzastupljeniji su: putnički automobili (73,1 posto), motocikli (7,2 posto), kamioni (5,8 posto), mopedi (3,2 posto), prikolice (2,9 posto), poluprikolice (1,2 posto), cestovni tegljači i specijalna vozila (1,0 posto), dok je najmanji udio prvi put registrovanih autobusa (0,2 posto).

Nova vozila

Kategorija ostalo učestvuje sa 4,4 posto registrovanih motornih vozila u odnosu na ukupan broj registrovanih vozila, prema podacima Agencije za statistiku BiH.

Ukupno su registrovana 2. 104 nova motorna vozila, što predstavlja porast od 24,8 posto u broju prvi put registrovanih novih motornih vozila u Bosni i Hercegovini u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Od ukupnog broja prvi put registrovanih vozila u junu 2025. godine 18,2 posto odnosi se na nova vozila.

U periodu januar – juni 2025. godine ukupno je registrovano 9.877 novih motornih vozila, što predstavlja rast od 4,8 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

Ukoliko se posmatraju prvi put registrovana nova motorna vozila, procentualno najviše je registrovanih putničkih automobila (50,3 posto).

Najveći procenat benzinaca

Tokom juna 2025. godine od ukupnog broja prvi put registrovanih novih vozila 50,9 posto vozila registrovano je od strane fizičkih lica, dok je 49,1 posto registrovano od strane pravnih subjekata.

U kategoriji novi putnički automobili, najveće procentualno učešće imaju automobili koji kao pogonsko gorivo koriste benzin (50,2 posto).

U periodu januar – juni 2025. godine ukupno je u Bosni i Hercegovini prvi put registrovano 60.490 motornih vozila, što je za 6.347 vozila ili 11,7 posto više nego u istom periodu prošle godine.