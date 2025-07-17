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TOKOM POSLJEDNJA 24 SATA

Na UKC RS rođeno 13, u Sarajevu 10 beba

U Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću rođeno je pet beba, četiri dječaka i djevojčica

Bebe u bolnici. Facebook

Piše: Amila Ovčina

17.7.2025

Na porođajnom odjelu Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu tokom protekla 24 sata rođene su četiri bebe – tri dječaka i djevojčica, dok je na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu rođeno šest beba, tri dječaka i tri djevojčice.

U Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću rođeno je pet beba, četiri dječaka i djevojčica.

Na Univerzitetsko kliničkom centru RS rođeno je trinaest beba, osam dječaka i pet djevojčica.

Općoj bolnici Konjic tokom posljednja 24 sata nije bilo poroda.

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