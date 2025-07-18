Nikšić: Mi smo trebali sami uraditi ono što je Šmit

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić rekao je da Brisel više neće gledati kroz prste BiH, što se vidi po smanjenju sredstva namijenjenih našoj zemlji u okviru Plana rasta.

Evropska komisija obavijestila je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da će sredstva namijenjena našoj zemlji u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan biti umanjena za 10 posto, odnosno za 108,5 miliona eura, zbog kašnjenja u dostavljanju konačne verzije Reformske agende.

- Neshvatljivo je, mi smo bili kooperativan dio ekipe koja je trebala završiti taj posao i da dođemo do pristupa fondovima EU. Nažalost, neki ljudi koji odlučuju o tome opet su se poigrali, računajući da su nam do sada iz Brisela gledali kroz prste i da će opet to uraditi, iako smo imali jasne signale da to neće biti slučaj. Imali smo pojačanu aktivnost da dođemo do dogovora i da pošaljemo Plan rasta - rekao je Nikšić.

On smatra da još postoje neki na političkoj sceni BiH kojima kada ne odgovara ili nisu na vlasti da mogu ucjenjivati ili se ponašaju po principu 'što gore, to bolje'. Ja mislim da to nije dobra formula za bilo koga, nikada se tako nisam ponašao i to ne mogu da razumijem. Krivica je naša zajednička, bez obzira što je neko bio za, a neko protiv", dodao je.

Šmitova odluka

Što se tiče odluke visokog predstavnika Krstijana Šmita koji je odlukom riješio problem duga prema "Viaductu" te osigurao finansiranje novih izbornih tehnologija, Nikšić kaže da bi svi građani BiH trebali biti sretni.

- Nisam sretan što je on nametnuo, trebali smo to mi svi, da nam je stalo do fer i poštenih izbora, da budu rezultat glasova birača, a ne brojača. U gotovo 90% ako ne u 100% slučajeva stanje u vreći u Zetri u Centru za brojanje glasova nije odgovaralo stanju zapisnika koji je na vreći. Ali to nije bilo dovoljno da se ponavljaju izbori i da dođemo do stvarnih rezultata.

Nikšić je poručio da je ovaj iskorak Šmita jako važan za BiH, za budućnost i njene građane.

- Važno je da svi građani shvate, a imate puno onih koji nisu izlazili jer nisu znali gdje im ide glas. Njihov glas će otići tamo gdje su naumili, pa i ako ga naprave nevažećim - neće nikome otici. Do sada to nije bio slučaj.