BH. VELIKAN

Josip Pejaković - lice savjesti, umjetnosti i otpora

E. A.

19.7.2025

Josip Pejaković, rođen 5. marta 1948. godine u Travniku, jedno je od najprepoznatljivijih imena bosanskohercegovačke kulturne scene. Glumac, pisac, scenarist i istaknuti društveni aktivista, kroz više od pet decenija karijere ostavio je neizbrisiv trag u teatru, filmu i kolektivnoj svijesti naroda Bosne i Hercegovine.

Karijeru je započeo u Narodnom pozorištu u Sarajevu ranih 1970-ih, gdje je ostvario preko pedeset premijernih uloga. 

Njegova glumačka ostvarenja uključuju klasike poput Hasanaginice, Hamleta, Kralja Lira i Tri sestre, a publiku je osvajao i kroz autorske monodrame poput Oj, živote i O, izbjeglice, koje su istovremeno bile i umjetnički i politički činovi.

Filmske uloge

Pejaković je poznat i po filmskim ulogama u značajnim ostvarenjima jugoslavenske i bosanskohercegovačke kinematografije, među kojima se izdvajaju Gluvi barut, Kuduz, Zamka za ptice i The Perfect Circle. 

Njegov glumački izraz nosio je snagu naroda, emocije ratnih trauma i nepokolebljivu vjeru u život i pravdu.

Dobitnik brojnih priznanja

Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima su Sterijina nagrada, Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva i Nagrada ZAVNOBiH-a. Posebno se izdvaja nagrada Zlatni lovorov vijenac, koju mu je 2018. godine dodijelio Međunarodni teatarski festival MESS, čime je Pejaković uvršten među najveće umjetnike regije.

Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini nije napustio svoj grad, već je ostao u Sarajevu, angažiran u očuvanju kulturne baštine i morala, te se uključio u projekte koji su čuvali identitet naroda u najtežim vremenima. Bio je i član savjetodavnog odbora ljevičarskog magazina Novi Plamen, čime je dodatno potvrdio svoje opredjeljenje za progresivne vrijednosti, društvenu jednakost i otpor nacionalističkim ideologijama.

Pored umjetnosti, posljednjih godina javnost je dirnula i njegova borba za zdravlje. Nakon niza operacija i komplikacija, Pejaković se okrenuo prirodnim metodama liječenja te se intenzivno povezao s projektom tunela Ravne u Visokom, koje naziva prostorom obnove i “primjera zajedništva”.

Osim toga, autor je i voditelj emisije U ime naroda, kroz koju nastavlja da komunicira sa publikom i komentariše društvenu stvarnost na autentičan, iskren i često potresan način.

Njegova djela, javni nastupi i životni stavovi čine ga ne samo umjetnikom, već i moralnim stubom Bosne i Hercegovine. Josip Pejaković nije samo glumac – on je savjest naroda, živa historija i podsjetnik da umjetnost ne postoji bez hrabrosti, a hrabrost bez istine.

Pejaković je preminuo sinoć u 77. godini života. 

