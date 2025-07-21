FEDERALNI MINISTAR

Ramo Isak: Slučaj Memić blizu razrješenja

Uputio je apel Tužilaštvu da "radi svoj posao" i "ne otežava"

M. Až.

21.7.2025

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak izjavio je u programu N1 da je slučaj Dženana Memića "blizu razrješenja" te je uputio apel Tužilaštvu da "radi svoj posao" i "ne otežava".

Na pitanje novinara o informacijama da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo zataškalo činjenicu da je povrijeđen njihov kolega Dalibor Bobar, Isak je kazao: "Tu informaciju sam pročitao u medijima. Moje mišljenje je da nikad ne bih dozvolio da bude zataškano. Kantonalni MUP-ovi imaju svoje ministre i oni imaju obavezu da štite svoju policiju. To je i moja policija, sve ću uraditi da vidim šta se tu desilo. Ne dozvoljavamo da iko povrijedi mog policajca i da se to zataška..."

Na podsjećanje da se incident desio prije deset dana, Isak je odgovorio: "Vidite, treba to pitati ministre i kantonalnog komesara. Morate shvatiti da FBI u Americi ne radi neke lokalne stvari. Odmah smo se uključili kad smo mi na višoj razini dobili informaciju. Federalna uprava policije će sve uraditi u skladu sa zakonom. Vidjeli ste – sumnja za ovog malog, ubistvo od nekih deset godina da se riješi – pozivam Tužilaštvo: 'Dajte podršku, nemojte otežavati. Ja vas pozivam'."

Na pitanje na koji slučaj konkretno misli, Isak je odgovorio da se radi o slučaju Dženana Memića i ponovio: "Tako je. Sve što je FUP uzeo da radi već je gotovo razriješeno. Ali ako mi ne spavamo 24 sata, dajte da i Tužilaštvo radi svoj posao. Građani žele da su sigurni."

