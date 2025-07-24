Veliki požar kod Prozor-Rame: Zatražena međunarodna pomoć

Na području općine Prozor-Rama u četvrtak je u poslijepodnevnim satima izbio intenzivan požar koji je još uvijek aktivan i širi se iznad naseljenih mjesta Podbora i Ploče u pravcu prema Kolivretu, potvrdio je za Fenu glasnogovornik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) i Županijskog stožera Civilne zaštite Pero Pavlović.

- U ovom trenutku, sve raspoložive snage iz općine Prozor-Rama, Civilne zaštite i vatrogastva su na terenu, oni dežuraju na potezu prema naseljima, u ovom trenutku kuće, stambeni i gospodarski objekti nisu ugroženi, ali požar je vrlo ozbiljan i zahvatio je jako široko područje na pravcu prema Kolivretu - kazao je Pavlović.

Dodao je kako air traktor djeluje, te je već imao tri, četiri naleta, ali intenzitet vatre vrlo je ozbiljan pa će bez dodatne pomoći biti teško zaustaviti širenje ovog požara.

- Iz tog razloga, ljudi s terena kazali su mi da su uputili zahtjev i za pomoć helikoptera Oružanih snaga BiH, a u ovom trenutku upućen je i zahtjev za međunarodnu pomoć za gašenje iz zraka - kazao je Pavlović.

Još jednom je naglasio kako je požar veoma ozbiljan, te da je prostor koji gori pun guste, jako visoke borove šume.

- Sve prognoze vrlo su nezahvalne, ali bit će potrebno puno napora i pomoći da se ovaj požar stavi pod kontrolu - kazao je Pavlović.