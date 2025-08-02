Njemački desničar brani Dodika: "Bosna ima pravo na samoupravu"

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu predsjedniku entiteta RS Miloradu Dodiku jučer, nakon čega je uslijedio niz reakcija kako iz Federacije, RS, ali i iz mnogih zemalja.

Jedna od reakcija stiže i iz Njemačke od političara Maksimilijana Kraha (Maximilian).

Njemački parlamentarac, a koji je ranije obavljao istu funkciju u Evropskom parlamentu dolazi iz desničarskog AfD-a te je komentirajući presudu podijelio i status mađarskog premijera Viktora Orbana koji je naveo kako je presuda Dodiku "lov na vještice" u demokratiji.