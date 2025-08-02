Njemački desničar brani Dodika: "Bosna ima pravo na samoupravu"

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu predsjedniku entiteta RS Miloradu Dodiku jučer, nakon čega je uslijedio niz reakcija kako iz Federacije, RS, ali i iz mnogih zemalja.
Jedna od reakcija stiže i iz Njemačke od političara Maksimilijana Kraha (Maximilian).
Njemački parlamentarac, a koji je ranije obavljao istu funkciju u Evropskom parlamentu dolazi iz desničarskog AfD-a te je komentirajući presudu podijelio i status mađarskog premijera Viktora Orbana koji je naveo kako je presuda Dodiku "lov na vještice" u demokratiji.
- I ovdje je Viktor Orban u pravu: Bosna ima pravo na samoupravu i demokratiju nakon 30 godina umjesto protektorata EU. Milorad Dodik je demokratski izabran - to zaslužuje poštovanje - rekao je Krah.
Krah je poznat kao političar koji je ranije podnio ostavku u saveznom izvršnom odboru AfD-a prije evropskih izbora prošlog juna nakon što je italijanskim novinama rekao da nisu svi članovi SS-a Adolfa Hitlera bili "automatski kriminalci".
Najveći pritisak na AfD, ali i na Kraha, tada je napravila Marine Le Pen i njena stranka Rassemblement National (Nacionalni skup, fra.). Oni su najavili čak i prekid saradnje s AfD-om upravo zbog ovog kontroverznog političara.