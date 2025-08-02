Prijedor uskoro dobija najmodernije šetalište u RS

Grad ce izdvojiti 1,2 miliona KM

2.8.2025

Grad Prijedor uskoro će dobiti najmodernije šetalište u Republici Srpskoj, a za taj projekat Grad će izdvojiti 1,2 miliona KM.

U prvoj fazi će se rekonstruisati postojeće šetalište u dužini od 500 metara od mosta na Sani do kafea „Obala“. Izgradit će se parapetni zid, biće postavljene nove podloge i mobilijar. 

Druga faza obuhvata dio od kafea „Obala“ do raskršća sa Alejom Kozarskog odreda, u dužini od 400 metara. Izgradiće se novi nasip i šetlište. Treća faza je planirana od raskršća Aleje Kozarskog odreda do mosta na rijeci Gomjenici, u dužini od kilometar.

Šetalište će imati savremenu rasvjetu, staze za šetnju i trčanje, urbani mobilijar, a ovim projektom će biti obezbijeđena i daleko bolja odbrana od poplava.

U realizaciji projekta učestvuje i kompanija „Arcelor Mittal“ Prijedor, koja je obezbjedila 490. 000 KM.

# PRIJEDOR
# ARCELOR MITTAL
# ŠETALIŠTE
# REPUBLIKA SRPSKA
