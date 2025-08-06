Dodik: Raspisat ćemo referendum o mom ostanku na funkciji

Podsjećamo, odluka će postati pravosnažna nakon roka za žalbe, a onda se očekuje i raspisivanje prijevremenih izbora.

Dodik je osuđen na godinu zatvora (može je zamijeniti za novčanu) i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija.

Obraćanje je uslijedilo nakon sastanka vladajuće koalicije u RS.

On je najavio da će biti održan referendum o njegovom ostanku na vlasti.

- BiH nisu čini srećnijom, a BiH nisu činili manjoj. Čaršija je bila zadovoljna na jedan dan, a RS ujedinjena na duži vremenski period. Rečeno im je da ne smiju da se raduju. Ja sam tu i bit ću tu, pobijedit ću ih njihovim oružjem - politikom. Nakon političke presude osjećam se slobodnim da provodim svoje politike. Samo narod može odlučiti kako ćemo se kretati dalje. Šmit i njihovi velikani su učinili ono što nikada nisam mogao da uradim. Oni koji su bili protiv mog djelovanja, govore mi da je ovo prevršilo svaku mjeru. Nisu mogli da mi nađu ništa, zato su izabrali Šmita da muslimani sude predsjedniku RS - rekao je Dodik.

Naveo je da su i tužioci i sudije bili "muslimani" i Srpkinja udata za "muslimana".

Kazao je da nije htio da bude poltron, a da na drugoj strani ima političara koji više mrze Dodika nego što vole RS.

- Oni misle da su pobijedili, ja mislim da su izgubili. Ja nisam srpski narod, ali jesam predsjednik RS. Optuživali su me za masovnu krađu, nikad ništa nisu našli, ali su odlučili da sude zbog Šmita. RS ne kleči, niti će klečati, borit ću se i imat će problema s mojoj borbom. Muslimani su patološki mrzitelji Srba. Morate da znate da ovom odlukom oni ruše Ustav RS. Predsjednik RS je odgovoran samo građanima RS, a većina građana RS je srpski narod. Ustav RS kaže da predsjedniku RS prestaje mandat samo ostavkom ili opozivom, a oni su izmislili treći način. Ako prihvatim njihovu odluku, onda kršim Ustav. Zato sam odlučio da izađem na NSRS i tražim referendum o tome. Da se vidi da li je predsjednik RS trebao prihvatiti odluke kojima se krši Ustav. Ustav je iznad CIK-a i ne može imati pravno dejstvo na predsjednika koji je izabran na legalan način. Niste mi vi dali mandat i ne možete mi ga oduzeti. Krše Ustav RS i Ustav BiH i sve je to na samovoljnoj odluci jednog stranca, kojeg su prihvatili muslimani. Mi smo krivi što ovdje živimo i opstajemo. Htjeli su da migrantska kriza bude zamjena za Srbe na ovim prostorima. Nikada historija nije zabilfježila potpuno jedinstvo, ali neka narod presudi. Oni misle da je pozicija sada baš za njih - kazao je Dodik.

Citirao je Izborni zakon BiH, govoreći da CIK BiH nije nadležan za izbore u RS.

- Na to smo ukazivali u prethodnom vremenu. Izborni zakon BiH je atak na RS. Ako RS prihvati da su oni u pravu, time je RS propisala smrtnu presudu. Ako narod prihvati da smo u pravu, mi ćemo nastaviti, mi vjerujemo narodu. NSRS će biti održana u narednom periodu i svi će predložiti mjere. Zamolio bih sve da vode računa o odbrani RS. Žao mi je što mnogi u eri godišnjih odmora ne stanu i vide o čemu se radi. Uzeo sam da nosim svoj krst i nosit ću. Ko pristane na ovu odluku, obrisao je Ustav RS.