Trivić: Odbacit ćemo Dodikov potez na referendum, jer će to produbiti krizu

Jelena Trivić je poručila da će kao predsjednica stranke predložiti Predsjedništvu Narodnog fronta da se odbaci podrška eventualnom referendumu koji predlaže Dodik, jer smatra da to samo vodi RS u dalje produbljivanje krize.

- Dodik uopšte nema ideju šta dalje. Znate da je 2016. godine proveden referendum o Danu Republike kojeg je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, da je narod rekao da se ta odluka ne smije sprovesti, a da je vlast onda takvu odluku sprovelabrišući Dan Republike 9. januar iz Zakona o praznicima Republike Srpske, proglašavajući pritom referendum običnom anketom. Narodni front od početka nije pratio Dodika u avanturizmu, posebno u donošenju Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji Republike Srpske iz juna 2023. godine, iako smatramo da je Ustavni sud donosio niz jako štetnih odluka po Srpsku i srpski narod. Ali, ovakav način rješavanja stranih sudija u Ustavnom sudu BiH bio je okidač krize i danas smo tu gdje jesmo - poručila je Trivić.